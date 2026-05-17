ピン芸人の吉住（36）が16日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。松岡昌宏とクラスメートだったプロダクション人力舎の先輩を知り驚いた。吉住はお笑いを始めたきっかけを東京03のコントを見たことだと明かした。博多大吉から「03はどこで見たの？」と聞かれ、吉住は「『エンタの神様』（日本テレビ系）とかだったと思いますけど、そこで『これがコントっていうんだ』みたいな