「ＳＶリーグ・男子ファイナル」（１７日、横浜アリーナ）２戦先勝方式の最終戦が行われ、大阪Ｂが前回王者のサントリーを３−０で撃破し、初優勝を飾った。第１セットから大阪Ｂの猛攻が止まらなかった。日本代表の西田有志が波に乗り、序盤から得点を量産。サントリーは要所でのミスが重なり、押され続けた。第１セットを２５−２２で大阪Ｂが選手すると、そのまま第２セットを２５−２０、第３セットを２５−１８と圧倒。