元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が17日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。「殴るぞ」とキレる一幕があった。この日、一茂とかまいたちの山内健司、濱家隆一は東京・自由が丘にある世界最大級の傘専門店を訪れた。店内でさまざまな傘を見つつ、一茂が「英国紳士は傘ささないんだよ。ハワイの人は雨降っても絶対傘ささない。乾くから」などと“傘うんちく”を語り始めた。そして「イギリスで紳士の人が傘さ