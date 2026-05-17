JR西日本によりますと、きょう（１７日）午後５時３５分頃、岡山県新見市哲西町矢田のJR芸備線の矢神駅で踏切設備を確認したため、午後６時２０分現在、芸備線の一部列車に約２０分の遅れがでているということです。