17日朝、三重県津市の国道で車同士が正面衝突する事故があり、男性1人が意識不明の重体となっています。警察によりますと、津市河芸町の国道23号で17日午前6時半ごろ、乗用車同士が正面衝突する事故がありました。この事故で、運転手の桑木克弥さん(37)が頭を強く打つなどして意識不明の重体、助手席に乗っていた女性(35)も軽いケガをしました。警察は、もう1方の車がセンターラインをはみ出したとして、鈴鹿市の建