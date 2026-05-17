なにわ男子の道枝駿佑さんは5月15日、自身のInstagramを更新。雑誌『MEN'S NON-NO』（集英社）5月号のアザーカットを公開しました。【写真】道枝駿佑、雑誌のアザーカットを公開！「一旦、ルーブル美術館辺りに飾りに行こうぜ」道枝さんは「MEN'S NON-NO 5月号 other cut」とつづり、9枚の写真を投稿。雑誌のアザーカットで、パーマヘアにジャケットや花柄のロングコート、センター分けヘアにピンク色のセンタープレスパンツなど、