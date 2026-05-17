命の恩人である二人の顔も名前もわからないけれど、感謝の気持ちを伝えたい――。【衝撃の体験】「降りないほうがいい」。運転手の忠告を聞かず、車を出て歩き出した私。しばらくして分かった、言葉の意味北海道在住の40代女性・Yさんが彼らに助けられたのは、16歳の時のことだ。＜Yさんからのおたより＞16歳の時、友人達と買い物に出掛けた先で腹痛に襲われました。私は話す事も顔を上げる事も出来ずに、その場にしゃがみこんでし