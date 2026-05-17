マレーシアで日本時間17日に行われた『PPA Asia 500 Kuala Lumpur Open 2026』の男子シングルスで畠山成冴（29、sansan）が日本勢初の準優勝を果たした。『ピックルボール』とはアメリカ発祥のラケット競技で、テニスや卓球などの要素を併せ持ち、バドミントンと同サイズのコートで、パドルを使い穴の空いたボールを打ち合う。アメリカでは最も急成長しているスポーツの一つとされている。前日のインタビューで決勝に向けての思い