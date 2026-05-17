きのう、富山県高岡市にある室町時代から続く寺で火事がありました。警察などによりますと、きのう午後6時45分ごろ、高岡市の大法寺の「屋根から黒煙と炎が見える」と近くに住む人から消防に通報があり、火はおよそ8時間40分後に消し止められました。敷地内では4人が暮らしていましたが、全員無事だということです。火は周辺の複数の建物にも飛び火したとみられ、警察と消防が詳しく調べています。