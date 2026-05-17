「長崎原爆青年乙女の会」の集会で話す横山照子さん＝17日午前、長崎市長崎で最も歴史の長い被爆者団体「長崎原爆青年乙女の会」は17日、活動を次世代に継ぐための集会を長崎市で開いた。同会は今月で結成70年。会長で被団協代表理事の横山照子さん（84）は「残された者として、先に亡くなった人たちの思いを受け止めていきたい」と語った。集いは原爆資料館近くの広場で開催。会員4人を含む計約70人が参加し、黙とうと献花を