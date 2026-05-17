あす（18日）は広い範囲で晴れ北海道や奄美では雨もあす（18日）は広い範囲で晴れるでしょう。沖縄や奄美も梅雨の晴れ間となりますが、夜は奄美を中心に雨の降る所がありそうです。北海道は雲が広がりやすく、夕方以降はにわか雨の所もあるでしょう。【画像で見る】全国の週間予想週の後半は全国的にくもりや雨か内陸を中心に猛暑日のところも熱中症に注意朝の気温はけさ（17日朝）と同じくらいの所が多い見込みです。日中の