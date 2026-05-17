西武６−３日本ハム（パ・リーグ＝１７日）――西武が５カード連続で勝ち越し、今季初の首位に浮上。七回に代打・岸とネビンの２ランで逆転した。ワイナンスが来日初勝利。日本ハムは継投が裏目に出た。◇ロッテ３−２オリックス（パ・リーグ＝１７日）――ロッテが今季初の４連勝。六回、ソトの３ランで逆転し、継投で逃げ切った。広池は７回１失点で今季初勝利。オリックスは好機を生かせず、初の４連敗。◇ソフトバンク５