◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 DeNA(17日、東京ドーム)DeNAとの3戦目に完封勝利し、6連勝とした巨人。試合後のお立ち台にはバッテリーを組んだ竹丸和幸投手と岸田行倫選手が登場しました。6回無失点の粘投を見せた竹丸投手は「チームが連勝中だったので、なんとか勝てるようにという思いでマウンドに上がりました」とコメント。「ピンチは結構あったんですけど、粘れて良かったです」と振り返ります。さらに岸田選手の先制タイム