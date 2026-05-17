レースクイーン愛染のえる（25）が、17日までにインスタグラムを更新。ハイレグ競泳水着姿を披露した。愛染は「私の競泳水着姿が1番でしょ？」とつづり、ハイレグ水着姿を披露した。この投稿に「スレンダーのえちゃんは、競泳水着がよく似合う」「もちろん」「かわいすぎてメロメロです」「かわいい！」などのコメントが寄せられている。