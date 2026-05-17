睡眠の質を下げる寝る前の習慣は何か。精神科医の藤野智哉さんは「『寝酒』という言葉があるように、お酒は入眠を助ける効果が一時的にあるようにみえて、睡眠の後半に中途覚醒を増やし、睡眠を浅くする原因になることが多い」という――。※本稿は、藤野智哉『「ちゃんとしなきゃ」が止まらないあなたに贈る 頑張れない日の休み方レッスン』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／amenic181※写真はイメ