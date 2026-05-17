サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の日本代表メンバーに選出されたＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が、唯一無二の存在価値を猛アピールした。アジア史上初となる５大会連続メンバー入りを果たした長友は、１７日に都内でクラブ主催の会見に登壇。明治安田Ｊ１百年構想リーグで３月の試合中に右太もも裏を負傷し、戦線から離脱していたが、今月６日の千葉戦で試合に復帰。一時はＷ杯メンバー入りも絶望的と思われたが、この日は「