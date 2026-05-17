健康な心身を保つにはどうすればいいのか。順天堂大学医学部特任教授の小林弘幸さんは「自律神経を整えることが大切だ。それには音楽を聴く習慣が役に立つ。クラシックやイージーリスニングを想像しがちだが、実はハードロックの方が効果的だ」という――。※本稿は、小林弘幸『科学的に証明された 自律神経を整える習慣』（アスコム）の一部を抜粋・再編集したものです。写真＝iStock.com／aywan88※写真はイメージです - 写真＝i