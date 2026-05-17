女子プロレス「スターダム」１７日の後楽園大会でワールド王者・玖麗さやか（２５）が次期挑戦者・伊藤麻希（３０）との前哨戦に勝利し、初防衛に弾みをつけた。２３日愛知大会での初防衛戦を控える玖麗はこの日ＡＺＭ、天咲光由、八神蘭奈と組んで伊藤、古沢稀杏、葉月、コグマ組と８人タッグマッチで激突。伊藤と対峙すると激しいエルボーの応酬で意地を張り合った。一進一退の攻防の中、玖麗は伊藤と古沢のコンビネーショ