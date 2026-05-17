歌手兼女優IUは、主演ドラマ『21世紀の大君夫人』が13.8％という最高視聴率で放送を終えたものの、晴れやかに笑うことはできなかった。去る5月16日、IUは自身の誕生日に合わせて、ソウル・CGVヨンサンアイパークモールで映画館を貸し切り、ファンとドラマ『21世紀の大君夫人』の鑑賞イベントを開催した。【話題】『21世紀の大君夫人』が炎上IUは上映が終わり、ファンに向かって、「最近、アルバムも準備していて、ドラマも終わりに