◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―１広島（１７日・甲子園）広島・高太一投手が見事な救援でチームを救った。７回１死二塁で登板。直前に待望の先取点を奪った後の重要なイニングで、１点差を守った。代打・嶋村を投ゴロ。２死三塁で高寺から見逃し三振を奪い、ガッツポーズを見せた。甲子園での登板は、４月２６日に近本に死球を当てて以来だ。近本は骨折で離脱。名前がコールされると、阪神ファンからブーイングも浴びた。謝罪