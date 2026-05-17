◆パ・リーグ楽天１―５ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強）楽天・平良竜哉内野手（２７）が今季５号ソロを放つなど、敗戦の中で存在感を示した。２点を追う５回先頭。カウント１―１から前田悠が投じた真ん中高め１４５キロ直球を捉えた。豪快なスイングから放たれた打球は左翼席へ。「とにかく浮いた球を思いっきり振り抜きました」と振り返った。今季５６打席ながら５本塁打をマーク。チームトップのアーチ数とな