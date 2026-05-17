◆大相撲夏場所８日目（１７日・両国国技館）西前頭４枚目・豪ノ山（武隈）が、大関・霧島（音羽山）を押し出し、６勝目とした。霧島に当たり負け、引いてしまい、土俵際につまったが、粘り強く残ると、強烈な突き押しで逆襲した。「必死だったので、よく覚えていないが、攻める意識があったのがよかった」と振り返った。先場所は１敗同士で１１日目で対戦したが、敗れて優勝争いから後退。だが、この日の勝利で２敗を守り、首