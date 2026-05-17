【第35回モデラーズクラブ合同作品展】 5月16日、17日開催 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 「第64回 静岡ホビーショー」一般公開日の会場内で実施される、モデラーによる展示会「第35回モデラーズクラブ合同作品展」に、俳優でモデラーとしても知られる石坂浩二さんが会長をつとめる模型サークル「ろうがんず」が今