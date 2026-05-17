北中米Ｗ杯に臨むサッカー日本代表に選出された谷口彰悟との結婚を昨年６月に発表したモデルで女優の泉里香が、１７日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。インスタグラムに「きのうは『映画 正直不動産』初日舞台挨拶でした。たくさんの方に届きますように」とつづり、水色の花柄ワンピース姿をアップした泉。夏先取りの爽やかなコーディネートを着こなしている。この投稿にフォロワーからは「綺麗すぎて眩