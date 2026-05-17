『怪獣酒場』では、2026年5月18日（月）より、怪獣酒場12周年を記念して、「新橋蒸溜所周年祭」を開催する。周年祭では、グランドメニューのリニューアルやオリジナルグッズの販売、ウルトラ怪獣たちとのプレミアムパーティーが開催される。＞＞＞グランドメニューや限定アイテムをチェック！（写真13点）ウルトラ怪獣たちが夜な夜な憂さを晴らし、気力を養って、明日への新たな悪巧みをする場所である怪獣酒場が地球人向けに開放