夏になると気になる、ブラの締め付けや蒸れによる不快感。そんな悩みに寄り添う「ブラレスウェア」専門ブランド「no-bu」から、暑い季節を快適に過ごせる夏モデルが登場しました。1枚でさらりと着られる心地よさと、外出にも対応できるきちんと感を両立。軽やかな着心地と上品なデザインで、この夏のおしゃれをもっと自由に楽しめる新作コレクションに注目です♡ 暑い季節を快適にする新発想 キャンプが展開する「no-b