◇パ・リーグオリックス2─3ロッテ（2026年5月17日ZOZOマリン）オリックス・平沼が、「9番・一塁」で移籍後初めて先発出場し、移籍後初安打を記録した。2回1死一塁の第一打席で、ロッテ・広池から右前打を放って好機を拡大。移籍後2打席目でのHランプに「早めにヒットが出たのでよかった」とうなずいた。先月24日に移籍後初昇格も、守備固めや代走起用が主で打席に立ったのは5月1日の日本ハム戦以来だった。「間隔も空