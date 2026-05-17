元中日ドラゴンズ・川上憲伸さんの野球教室が愛知県碧南市で開かれました。碧南火力発電所を運営するJERAが企画し、地元野球チームの小学生31人が参加しました。 【写真を見る】「憲伸さんの速いボールを…」元ドラゴンズ川上憲伸さんが小学生に“野球教室” 打撃練習や直接指導に大喜び 愛知・碧南市 （川上憲伸さん）「この指2本で投げる意識を持って…。体でそこに投げていくというのが大事」打撃練習では、川上