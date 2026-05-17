◇明治安田J1百年構想リーグ西地区名古屋 1―6 C大阪（2026年5月17日ハナサカスタジアム）優勝争いの最終盤で、名古屋が痛恨の1敗を喫した。C大阪に悪夢の1―6…。2015年9月19日、川崎F戦（等々力）以来となる大量失点に、ペトロビッチ監督は天を仰いだ。「こんな試合の後だと、コメントするのが難しい。もちろん、この責任は私が負うつもりだ」シュート数12―14が示すように、一方的にボールを保持され、攻め続けられ