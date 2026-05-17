タレント上沼恵美子（71）が17日、高田純次（79）とMCを務める読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。ゲスト出演した芸能人の態度の悪さにうんざりした。上沼は15日放送の「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」にゲスト出演し、「会ったら全然みたいな、感じ悪かったとかあるじゃない？ユーミンさんは絶対にない」と松任谷の人柄にぞっこんになったことを明かした。続けて「超一流