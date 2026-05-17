劇団四季のオリジナルミュージカル「ゴースト＆レディ」大阪公演が17日、大阪四季劇場で千秋楽を迎えた。また、2024年5月に東京で初演を迎えて以来、名古屋、大阪の3都市を巡り、大千秋楽となった。大阪公演は昨年12月7日に開幕し、公演期間は約5カ月、公演回数149回、入場者数は約15万8000人に上った。19世紀の欧州で近代看護の礎を築いた「ランプを持った淑女」フロー（フローレンス・ナイチンゲール）と、芝居好きなゴースト、