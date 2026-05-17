生理前になると、自分では抑えられないほどイライラしたり、気分の落ち込みに悩まされたりする人も少なくありません。そんなつらさを描いた漫画家・なおたろーさんの作品『生理前に起こる不調のこと、産婦人科医の先生に全部聞いてみた！』が、SNSで注目を集めています。【漫画】『生理前に起こる不調のこと、産婦人科医の先生に全部聞いてみた！』（全編を読む）作者は現在、生理によるうつ症状を改善するため、低用量ピルを服用