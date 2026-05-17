お求め安い「3列シートSUV」はアライアンスの兄弟車日産自動車が、2026年2月にインドで発表したコンパクトSUV「Gravite（グラバイト）」は、小さいながらも3列シートを備え、利便性の高いモデルに仕上げられています。しかも価格は、5万6500インドルピー（約94万円・2026年5月中旬のレート）からという安さ。一体どんなクルマなのでしょうか。新投入となるグラバイトは、現地のニーズを踏まえた日産のインド事業の新章を切