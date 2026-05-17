野球の入門競技として台の上に置かれたボールを打つ「ティーボール」の体験会が沼田市で開かれ、子どもたちが元気いっぱいにプレーを楽しみました。 この体験会は、子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらい、野球人口の拡大につなげようと、利根沼田少年野球監督会が毎年開いているものです。１７日は利根沼田地域を中心に未就学児から小学３年生までの約８０人が参加しました。 ティӦ