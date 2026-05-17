ポニーとのふれあいなどを楽しめる「県民参加フェスタ」が高崎市で開かれ、多くの家族連れでにぎわいました。 ２００７年から開催されている県内最大級の参加型イベント「県民参加フェスタ」です。１６日と１７日の２日間、高崎市の観音山ファミリーパークを会場に開かれ、ステージでの発表などことしも多彩な催しが行われました。 体験コーナーでは子どもたちがニンジンをあげたり、ふか