春の関東高校野球は２日目の１７日、２回戦４試合が行われ、群馬２位の前橋商業は茨城１位の土浦日大と対戦しました。 前商は５回オモテ、２アウト満塁のピンチでタイムリーヒットを許し、２点を先制されます。反撃に出たい前商でしたが、土浦日大の３人の投手リレーの前にあと一本が出ず、４対０で敗れました。 １８日から３回戦が始まり、群馬１位の健大高崎は神奈川１位の横浜と対戦します。