＜Sky RKBレディスクラシック最終日◇17日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞きょう5月17日は21歳の誕生日。菅楓華が12ラウンドぶりの60台となる「69」で回り、トータル7アンダー・18位で大会を終えた。【写真】まだあどけない！プロテスト合格時の菅楓華多くのギャラリーに『おめでとう！』の声を掛けられたバースデーラウンド。残り69ヤードの2打目を3メートルにつけた2番から3連続バーディで沸かせた