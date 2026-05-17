＜関西オープン最終日◇17日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞プロ14年目の大堀裕次郎は、初優勝にあと一歩届かなかった。藤本佳則に競り負けて2打差の2位タイ。2024年「カシオワールドオープン」以来のトップ5入りを果たし、17年「KBCオーガスタ」3位を上回るキャリアハイの成績を残しても、「悔しい」と涙が止まらなかった。【写真】16番でスーパーアプローチを披露する大堀首位と1打差の4位