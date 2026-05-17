「大相撲夏場所・８日目」（１７日、両国国技館）大関霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星を喫した。１敗で若隆景、翔猿と並ぶ展開となった。大関琴桜は大栄翔に押し出されて４連敗。２勝６敗となった。立ち合いは五分だったが、その後、押し負けると、土俵際も力なく押し出された。館内からはため息が漏れた。【７勝１敗】霧島、若隆景、翔猿