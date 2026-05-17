【マスカット＝吉形祐司、ワシントン＝栗山紘尚】イラン主要通信社のファルス通信は１６日、イラン経済省がホルムズ海峡を通過する船舶の貨物を対象に保険を販売するウェブサイトを開設したと報じた。海峡の支配権を確立する政策の一環で、１００億ドル（約１兆６０００億円）の国家収入を見込んでいるという。ファルス通信によると、保険料は暗号資産のビットコインで支払う。プランは複数あり、攻撃による損害は適用外として