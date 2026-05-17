ボートレース徳山のG3オールレディースが、8日に開幕する。夫婦リレーで活躍必至！？浜田亜理沙（38＝埼玉）が手にした41号機の前操者は、前節の防長交通杯争奪戦（12〜15日）優勝戦3着と結果を残した夫の中田竜太。偶然にも同じエンジンを引き継ぐことになった。「ちょうど（中田から）話を聞いてきたので、ペラは叩かずに信じて一走してみたい」と絶大な信頼を寄せた。「2本目以降は目立たなかったけど、特訓1本目のスリ