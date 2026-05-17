「全日本王座決定戦開設７４周年記念・Ｇ１」（１７日、芦屋）予選最終日の勝負駆けでの注目は、３日目７Ｒをイン逃げで飾り、待望の初白星を飾った丸野一樹（３３）＝滋賀・１０９期・Ａ１＝だ。レース後は「スタートは怖かったけど何とか全速で行けた。とりあえず良かった。２日目から１号艇がやたらと負けてましたからね」とホッとした様子だった。なかなか納得しなかった足の方も「今節で一番良かった。ターンもスムー