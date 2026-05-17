【その他の画像・動画等を元記事で観る】人気アニメ『戦姫絶唱シンフォギア』シリーズ初となるフィルムコンサート「SymphoNare（シンフォナーレ）」の模様を収録したBlu-rayが7月15日に発売することが決定。ジャケット写真に加えて、高垣彩陽（雪音クリス役）、藤田淳平（Elements Garden）が出演する発売記念スペシャルトークショーの開催も発表された。「SymphoNare」は2025年9月6日（土）に立川ステージガーデンにて開催され、