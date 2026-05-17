【モデルプレス＝2026/05/17】MBSではドラマ特区枠にて「エミリとマリア」（毎週木曜24：59〜） が6月18日から放送することが決定。あわせて、女優の松本まりかと高橋メアリージュンがW主演を務めることも発表された。【写真】41歳主演女優「健康的で素敵」センス光る差し入れ◆松本まりか＆高橋メアリージュン、W主演で幼馴染の親友役にアパレルブランドのデザイナー兼社長で自己肯定感高めのエミリ役には、社会現象を巻き起こし