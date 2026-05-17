歌手の藤あや子さん（65）が2026年5月10日、自身のインスタグラムを更新。65歳の誕生日を迎えたことを報告した。「これからも私らしく」藤さんは、「誕生日ディナー」と切り出し、黒い壁の通路にワンピース姿で立つショットを含む2枚の写真を投稿した。「1961年5月10日正午に誕生しました」「真っ昼間に生まれる赤ちゃんって珍しいみたいですがまぁ〜私らしいのかもしれません」とつづった。「生まれ育った故郷秋田を離れも