ファジアーノ岡山 明治安田Ｊ１百年構想リーグ の第17節で、ファジアーノ岡山は5月17日、JFE晴れの国スタジアムで清水エスパルスと対戦し、2対0で勝利しました。 ファジアーノは前半11分、ウェリック ポポが出したパスを白井が右足で流し込み先制点を奪います。 さらに後半34分、ルカオのパスをレオ ガウショがペナルティエリア中央から落ち着いて決め、2対0とリードを広げます。 ファ