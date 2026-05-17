◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人が今季２度目の完封勝ちで２４年７月以来の６連勝。貯金は今季最多の５となった。先発のドラフト１位・竹丸は３回まで１安打投球。４回は先頭・度会に二塁打を許したが、後続を断った。６回は２死二、三塁のピンチで蝦名を遊ゴロ。６回５安打無失点で両リーグトップタイの５勝目を挙げた。７、８回は田中瑛、大勢がそれぞれ１回無失点。９回は守護神・マ