◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた）観衆３０５５全日本プロレスは１７日、大田区・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおたで「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】を開催した。優勝決定トーナメントには、各ブロックを通過した潮粼豪（Ａブロック１位）、斉藤レイ（Ａブロック２位）、鈴木秀樹（Ｂブロック１位