◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―１広島（１７日・甲子園）阪神・梅野隆太郎捕手が、才木との今季３度目バッテリーで初黒星を喫した。３回までは完全投球で、７奪三振と好調な滑り出しだった。しかし、７回に１点を失い、これが決勝点に。「本当に粘り強く投げてくれたので、浩人に負けがついたことが本当に悔しい」と才木をたたえながらも、惜敗に肩を落とした。バットでも右腕をバックアップした。４回２死一塁で左前打、７回