「関西六大学野球、大商大１０−０京産大」（１７日、マイネットスタジアム皇子山）大商大が２季ぶりの優勝を果たし、９大会連続１６度目の全日本大学野球選手権大会進出を決めた。勝てば優勝が決定する一戦。初回２死から春山陽登外野手（４年・敦賀気比）が今春８個目となる死球で出塁。前日にサヨナラ打を放った４番・真鍋慧外野手（３年・広陵）が遊撃への内野安打でつなぎ２死一、三塁に。竹田陽翔内野手（１年・神戸国